Суд Петербурга взыскал с СК украденные из-под ареста активы

В четверг, 9 марта, Октябрьский суд Петербурга обязал СК выплатить основателю группы компаний "Единые решения" Владимиру Артееву компенсацию за арестованные, а затем похищенные активы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В феврале прошлого года финансовый управляющий Юрий Молоканов подал иск от лица Артеева. Ответчиком в суде выступали СК России и Главное следственное управление СК по Петербургу, а также Минфина и Федерального казначейства. В иске содержался запрос изъятых у Артеева денег. В ведомстве позже сообщили, что вернуть активы невозможно, потому что их похитил экс-бухгалтер управления Дмитрий Ковальчук.

После рассмотрения иска Октябрьский районный суд Петербурга взыскал с государства в пользу Артеева $118 тыс. и 20 тыс. евро. По данным суда, деньги были утрачены из-за ненадлежащего хранения. Государство обязано расплатиться за украденное имущество в рублевом эквиваленте по курсу Центробанка на день исполнения решения, постановил суд.

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Фото: Piter.tv

