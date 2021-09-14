Арбитражный суд СЗФО встал на сторону города в споре с компанией "Корпорация Руан"

В 2017 году компания выиграла на торгах рекламные места, которые после её не устроили.

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал ООО "Корпорация Руан" в требовании взыскать из бюджета Петербурга 39 млн рублей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Осенью 2017 года компания и комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации заключили договор, который подразумевал установку рекламных конструкций. Компания могла использовать в своих целях рекламные места, город же получал бы часть денежных средств.

Однако спустя три года компания пришла к выводу, что ей подходят не все 366 предоставленных мест, – более 20 мест, после чего организация обратилась в суд. Но суд встал на сторону города.

Решение о целесообразности участия в торгах и дальнейшем заключении договоров на рекламные места необходимо было принимать четыре года назад – до момента участия в конкурсных процедурах. Односторонний отказ от договорных отношений, еще и задним числом, не имеет правовых оснований. Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ

Фото: Piter.tv