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Суд Петербурга продлил срок задержания мигранту, обвиняемому в оскорблении чувств верующих
Сегодня, 20:38
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Суд Петербурга продлил срок задержания мигранту, обвиняемому в оскорблении чувств верующих

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Следствие настаивает на заключении Алиева под стражу.

В четверг, 6 апреля, Приморский суд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Интигаму Алиеву, которому накануне предъявили обвинение по статьям об оскорблении чувств верующих и применении насилия к представителю власти. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Следствие настаивает на заключении Алиева под стражу. Защита добивалась продления задержания с целью добыть дополнительные доказательства, которые бы убедили суд в избыточности подобной меры. Суд ходатайство защиты удовлетворил.

Напомним, что 23 марта Алиев во время дорожного конфликта на Комендантском проспекте недружелюбно высказался о представителях "группы лиц, объединенных по признаку принадлежности к религии — "христиане". Высказывания носили оскорбительный характер и унижали чувства верующих, полагает следствие.

Ранее стало известно, как взыскать штраф за поврежденный при прорыве трубы автомобиль.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Sherstova Anna
Сегодня 22:36

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