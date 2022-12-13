Стало известно, как взыскать штраф за поврежденный при прорыве трубы автомобиль

Специалист отметила, что затраты на оценку можно включить в свои убытки и при удовлетворении иска они будут возмещены.

Адвокат Елена Никольская рассказала, что делать, если машина оказалась в центре коммунальной аварии. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Никольской, нужно зафиксировать инцидент всеми доступными способами. Например, позвонить в 112, объяснить ситуацию, чтобы на место прибыли службы, которые в данном случае обязаны вам помочь. Дальше обратиться в полицию за фиксацией данного обстоятельства. Нужно использовать фото и видеофиксацию местонахождения автомобиля и ущерба, который причинен.

Если у владельца есть КАСКО, можно сразу обратиться в страховую компанию. Если нет, необходимо провести оценку повреждений и взыскать ущерб с виновника коммунальной аварии. В случае отказа можно обратиться в суд. Специалист отметила, что затраты на оценку можно включить в свои убытки и при удовлетворении иска они будут возмещены.

Ранее в четырех районах Петербурга начались испытания теплосетей. Во время испытаний специалисты до максимума увеличивают температуру теплоносителя до 100-110 градусов.

Фото: Piter.tv