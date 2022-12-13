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Суд Петербурга признал незаконным отказ "Яблоку" в проведении митинга против электронных повесток
Сегодня, 19:53
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Суд Петербурга признал незаконным отказ "Яблоку" в проведении митинга против электронных повесток

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Теперь муринские власти должны пересмотреть вопрос о согласовании собрания.

В среду, 26 апреля, Василеостровский суд Петербурга удовлетворил иск депутатов "Яблока", которые требовали признать незаконным отказ администрации МО "Муринское городское поселения" на проведение митинга против электронных повесток. Об этом пишет ЗАКС.ру.

Теперь муринские власти должны пересмотреть вопрос о согласовании собрания. Иск подал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он и его соратники хотели провести митинг в Мурино, потому что там более не действуют ковидные ограничения. 

Ранее в Петербурге зафиксировали дефицит вакцины от клещевого энцефалита. По данным комздрава, вакцины для учреждения закупают администрации районов.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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