В Петербурге зафиксировали дефицит вакцины от клещевого энцефалита

По данным комздрава, вакцины для учреждения закупают администрации районов.

В поликлиниках Петербурга отсутствует нужное количество вакцин от клещевого энцефалита. Эксперты отмечают повышенной спрос на прививки. Об этом 26 апреля пишет "Деловой Петербург".

По данным комздрава, вакцины для учреждения закупают администрации районов. На каждого человека положено два компонента. Отсутствие компонентов для прививок подтвердили в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №4" и в "Городская поликлиника №54". В частных клиниках же вакцины все еще ставят.

В администрации Калининского района заявили, что что в 2023 году было закуплено 6680 доз для взрослых и 1570 доз для детей. В Петродворцовом районе также утверждают, что потребность удовлетворена в полном объеме. В Василеостровском же признали, что проблема присутствует, и рассказали, что ожидают подведения итогов аукциона на закупку новой партии компонентов.

Ранее в Петербурге уже 20 человек пострадали от клещей. Четыре насекомых были заражены боррелиозом.

Фото: Piter.tv

