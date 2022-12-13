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В Петербурге уже 20 человек пострадали от клещей
Сегодня, 10:47
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В Петербурге уже 20 человек пострадали от клещей

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Четыре насекомых были заражены боррелиозом.

С начала этого года в инфекционную больницу имени Боткина привезли на исследование 20 клещей. У 4 оказался положительным анализ на боррелиоз. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Медики напомнили петербуржцам, как вести себя после укуса клеща. Если вы снимаете насекомое самостоятельно, то вытаскивать его надо вместе с головкой, нельзя надавливать на тельце, поливать клеща маслом или спиртом. Это только увеличит риск инфицирования, если клещ был заражен.

С клещом, в банке или присосавшимся, можно приехать в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Врач также обязательно осмотрит пострадавшего.  

Защититься от заражения может вакцинация.

Фото: pxhere.com

Теги: боррелиоз, клещ
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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