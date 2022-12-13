Суд Петербурга приговорил к условному сроку бывшего следователя МВД за взятку в 500 тысяч евро

Его соучастники получили реальные сроки.

Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего следователя полиции Московского района Игоря Левченко, который обвинялся в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере €500 тысяч в 2017 году. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

В 2017 году Левченко расследовал хищение 4 млн рублей в ООО "Специальные технологии". Мужчина узнал от Самгиной и Данилевича, что один из руководителей компании хочет дать ему взятку для ускорения процесса. В присутствии Самгиной Левченко допросил двоих свидетелей, разгласив тем самым служебную информацию. Также он не однократно выносил постановления о приостановке расследования.

Левченко позднее выдвинул требование передать 20 млн рублей для взятки следователю, прокурору и суду. В свою очередь, Самгина и Данилевич использовали информацию от Левченко для того, чтобы обманом получить €500 тысяч от представителя "Специальных технологий". Следователю они планировали передать €300 тысяч (20,8 млн рублей), а себе намеревались оставить €200 тысяч (13,9 млн рублей).

Левченко приговорили к 8 годам условно с испытательным сроком в 3 года и запретили ему занимать госдолжности в течение 5 лет. Бизнесмен Данилевич получил два года колонии и штраф на 1,7 млн рублей. Экс-судья Светлана Самгина отправится в тюрьму на 7,5 лет.

Фото: Piter.tv