Суд Петербурга отказал кредиторам "Юлмарта" в привлечении совладельцев компании к оплате долгов

По мнению истцов, банков Сбера и ВТБ, предприниматели-бенефициары могли преднамеренно скрывать плачевное состояние некогда крупнейшего в России онлайн-ретейлера.

Арбитражный суд Петербурга и области повторно отказал кредиторам НАО "Юлмарт" в привлечении к субсидиарной ответственности по его долгам предпринимателей Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. Об этом в пятницу, 14 апреля, пишет "Деловой Петербург".

По мнению истцов, банков Сбера и ВТБ, предприниматели-бенефициары могли преднамеренно скрывать плачевное состояние некогда крупнейшего в России онлайн-ретейлера. Чтобы не обращаться в суд, они якобы предпочли создать видимость финансового благополучия и перенаправили доходы на сторонние счета. В итоге компанию признали банкротом. Общая задолженность перед кредиторами приблизилась к 1,55 млрд рублей.

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Фото: piter.tv