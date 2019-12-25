Суд Петербурга оставил в силе приговор художнику за нападение на ОМОН 31 января

Суд посчитал, что Першин 31 января в 15:00 во время задержания на Исаакиевской площади попытался скрыться, дважды ударил локтями в грудь сотрудника ОМОН и пнул его по колену, но всё равно был задержан.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию художника Ильи Першина на приговор Октябрьского районного суда. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Октябрьский районный суд посчитал, что Першин 31 января в 15:00 во время задержания на Исаакиевской площади попытался скрыться, дважды ударил локтями в грудь сотрудника ОМОН и пнул его по колену, но всё равно был задержан. Першин вину не признал, отметил, что пришел на митинг, чтобы изучать пластику людей для своих работ. Несмотря на то, что у мужчины есть ребёнок, суд лишил его свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В этот раз в суде выслушали нового свидетеля со стороны защиты. Он сообщил, что сотрудник упал сам, когда гнался за Першиным, ударов сотруднику никто не наносил. Суд оставил приговор без изменений.

Ранее в Кингисеппском районе полицейские провели масштабный профилактический рейд.

Фото: Telegram / объединённая пресс-служба городских судов