В Кингисеппском районе полицейские провели масштабный профилактический рейд

Полицейские проверили более 250 иностранных граждан, проживающих в общежитиях и гостиницах. Из них 37 человек доставили в полицию за нарушение законодательства.

В прошедшие выходные в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России провели проверку, направленную на выявление и пресечение нарушений в миграционной сфере.

Рейд проводили совместно с сотрудниками ОМОН и Специального полка полиции ГУ МВД России. Иностранных граждан проверили в посёлках Котельский, Котлы и Вистино и в деревне Слободка.

Уполномоченные сотрудники проверили более 250 иностранных граждан, проживающих в общежитиях и гостиницах. По итогу 37 из них доставили в территориальный отдел полиции за нарушение действующего миграционного законодательства. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Кроме того, двух человек привлекли к ответственности за нарушение главы 12 КоАП РФ по статье 12.5 КоАП РФ – нарушители незаконно установили знак "Инвалид" на машину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области