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Суд Петербурга оштрафовал адвоката за отсутствие маркировки в постах в Telegram
Сегодня, 21:11
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Суд Петербурга оштрафовал адвоката за отсутствие маркировки в постах в Telegram

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Адвокат принципиально не помечает свои посты в соцсетях. 

Суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова*, потому что он не промаркировал посты в телеграм-канале. Адвокат признан иностранным агентом. Об этом 20 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов города. 

Фрунзенский суд выписал ему штраф 30 тыс. рублей. 

Это уже пятый раз, когда Павлов* привлекается к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента. Адвокат принципиально не помечает свои посты в соцсетях. 

Ранее преподаватель филологии из Петербурга отсудил у коммунальщиков 650 тыс. рублей за падение на тротуаре.

* внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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