Суд Петербурга оштрафовал адвоката за отсутствие маркировки в постах в Telegram

Адвокат принципиально не помечает свои посты в соцсетях.

Суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова*, потому что он не промаркировал посты в телеграм-канале. Адвокат признан иностранным агентом. Об этом 20 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Фрунзенский суд выписал ему штраф 30 тыс. рублей.

Это уже пятый раз, когда Павлов* привлекается к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента. Адвокат принципиально не помечает свои посты в соцсетях.

Ранее преподаватель филологии из Петербурга отсудил у коммунальщиков 650 тыс. рублей за падение на тротуаре.

* внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов