Суд Петербурга оштрафовал адвоката за отсутствие маркировки в постах в Telegram

Суд Петербурга оштрафовал адвоката Ивана Павлова*, потому что он не промаркировал посты в телеграм-канале. Адвокат признан иностранным агентом. Об этом 20 февраля рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Фрунзенский суд выписал ему штраф 30 тыс. рублей.
Это уже пятый раз, когда Павлов* привлекается к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента. Адвокат принципиально не помечает свои посты в соцсетях.
Ранее преподаватель филологии из Петербурга отсудил у коммунальщиков 650 тыс. рублей за падение на тротуаре.
* внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов
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