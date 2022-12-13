Преподаватель филологии из Петербурга отсудил у коммунальщиков 650 тыс. рублей за падение на тротуаре

Мужчина упал почти год назад на тротуаре по проспекту Науки.

По решению Куйбышевского районного суда было удовлетворён иск кандидата филологических наук из Северной столицы к предприятию АО "Коломяжское". Мужчина упал на гололёде 32 февраля прошлого года и смог добиться компенсации 650 тыс. рублей и судебные расходы. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Преподаватель упал на проспекте Науки и получил закрытый перелом голени. Он был госпитализирован почти 2 недели и оставался без движения. За это время врачи сделали ему ряд операций. Таким образом, мужчина потерял возможность работать в привычном для себя графике.

Во время заседания представители АО "Коломяжское" возражали во время иска, однако суд удовлетворил просьбу пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что адвокат рассказала, как действовать при повреждении автомобиля упавшей с крыши сосулькой.

Фото: Piter.TV