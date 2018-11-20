  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экс-начальник Фонда капремонта Ленобласти пробудет под стражей до 28 марта
Сегодня, 7:31
88
lesjasap

Экс-начальник Фонда капремонта Ленобласти пробудет под стражей до 28 марта

0 0

Его обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы.

В Дзержинском районном суде постановили заключить под стражу фигуранта дела о мошенничестве Александра Шульгу, которого связывают с вице-губернатором Ленинградской области по сфере, ответственным за сферу ЖКХ Олегом Ковалем. Мужчина проведет под арестом до 28 марта.

Мужчин также обвиняют в создании преступной группировки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону. Представители отметили, что сторона защиты Шульги просила отправить подозреваемого под домашний арест или о выходе под залог в пять миллионов рублей. Сам фигурант вину не признал.

Напомним, что ранее предполагаемый злоумышленник руководил Фондом капитального ремонта по Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Местоположение на карте:

Теги: александр шульга, вице-губернатор, дзержинский районный суд, заключение под стражу, ленинградская область, ленобласть, олег коваль, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий