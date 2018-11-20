Суд Петербурга избрал меры пресечения полицейским и адвокату, которых обвиняют особо крупной взятке

Адвокат Сабир Мамедов получил запрет определенных действий. Подполковника Лобова арестовали до 1 января, а старшего следователя Белик до 2 января.

В четверг, 3 ноября, Калининский суд Петербурга избрал меры пресечения подполковнику, майору юстиции и адвокату по делу о взятке в 1,8 млн рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Так, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики подполковника Александра Лобова арестовали до 1 января. Старшего следователя УМВД по Калининскому району, майор юстиции Марию Белик оставили под домашним арестом до 2 января, при том, что она признала вину, но просила запрета определенных действий.

Адвокат Сабир Мамедов получил запрет определенных действий. Так, ему нельзя находиться в местах проведения массовых мероприятий, общаться со свидетелями и обвиняемыми по делу, пользоваться интернетом и средствами связи — за исключением некоторых случаев.

Ранее по делу о взятке на 2 млн рублей задержали двух полицейских и адвоката в Петербурге. Следствие считает, что начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майор юстиции, старший следователь СУ УМВД России по Калининскому району вступили в сговор на вымогательство взятки.

Фото: Piter.tv

