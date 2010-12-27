Суд Петербурга дал два года тюрьмы мужчине, за хищение 223 млн на стройке в Арктике

Смольнинский районный суд вынес приговор петербуржцу, которого признали виновным в хищении 223 миллионов рублей при строительстве объектов в Арктической зоне.

В Петербурге вынесли приговор Андрею Пантелееву. На заседании в Смольнинском районном суде его признали виновным в хищении средств в составе группы при строительстве объектов в Арктической зоне в интересах Министерства обороны РФ.

Генеральный директор ООО "АС-Инжениринг" Пантелеев получил предложение о махинации от Александра Кузнецова. Ранее Piter.tv сообщал, что петербуржец украл у государства 223 млн рублей на строительстве арктических объектов. Мужчины действовали совместно, по поручениям Кузнецова. Подсудимый нашел человека, который советовал им, как правильно составить документацию, а позже обеспечивал выплату авансов и признавал их достоверными.

"Обман при этом выразился в предоставлении заведомо ложных сведений и документов о якобы имевшемся опыте производства аналогичных работ, а также о возможности их выполнения", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выплаченные авансы злоумышленники выводили через договоры с фиктивной организацией. В итоге им удалось присвоить 233 миллионов рублей. Пантелеев полностью признал себя виновным и заявил о рассмотрении дела в особом порядке. Его отправили на два года в колонию общего режима.