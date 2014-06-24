Суд Петербурга арестовал мужчин, которые пытались украсть сумку с 5 млн на Среднеохтинском

Суд арестовал обоих до 28 января.

В четверг, 1 декабря, Красногвардейский суд Петербурга арестовал Динислама Мазикова и Руслана Айтукаева. Их подозревают в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что 29 ноября двое напали у дома № 10 по Среднеохтинскому проспекту на мужчину, нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Затем они потребовали передать им сумку, в которой находилось 5 млн рублей.

Потерпевший отказался отдавать сумку, после этого преступники скрылись. Мазикова и Айтукаева задержали 30 ноября, обвинение им пока не предъявлялось. Суд арестовал обоих до 28 января.

Фото: Piter.tv