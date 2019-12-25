Суд Петербурга арестовал еще одного участника митинга 23 января

Мужчину обвиняют в нападении на росгвардейца и полицейского.

В пятницу, 29 января, Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти Андрея Ломова. Мужчина пробудет под стражей до 22 марта.

По материалам суда, 23 января во время несанкционированной акции Ломов как минимум три раза толкнул руками и корпусом командира отделения оперативного взвода 3-го оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии, а также как минимум два раза толкнул полицейского. Отмечается, что своими действиями обвиняемый причинил сотрудникам боль без вреда здоровью, а также "существенный вред государственным интересам, дискредитировав в глазах общественности и отдельных граждан статус представителя власти". Кроме того, "нарушил нормальную деятельность органов власти и подорвал их авторитет перед лицом общества".

Мужчина признал вину частично.

Напомним, что власти хотят забрать в армию сыновей Маргариты Юдиной, которую пнул силовик.

Что известно об уголовных делах после митинга 23 января в Петербурге.

Фото: Piter.TV