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Суд Кингисеппа оштрафовал туристов, задержавшихся в России после ЕВРО-2020
Сегодня, 16:15
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Суд Кингисеппа оштрафовал туристов, задержавшихся в России после ЕВРО-2020

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Нарушение режима пребывания в России обошлось троим иностранцам в 5000 рублей штрафа.

Трое иностранных туристов-болельщиков, прибывших в Россию на матчи Евро-2020, были оштрафованы за нарушение условий посещения футбольного чемпионата. Согласно выданным паспортам болельщиков, гости должны были покинуть Российскую Федерацию сразу по окончании турнира, до 12 июля. Однако до КПП на границе они добрались ночью 13 июля.

Нежелание расстаться с Россией вовремя Кингисеппский городской суд оценил в 5000 рублей штрафа для каждого. Среди нарушителей оказались двое молодых жителей США и болельщица из Латвии. Остановлены опоздавшие были на автомобильном пункте пропуска "Ивангород" на Кингисеппском шоссе. 
Ранее в Финляндии почти 500 человек заболели коронавирусом после поездок на матчи Евро-2020 в Петербург.

Фото: Pexels 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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