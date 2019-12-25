Студентка Герценовского университета стала победительницей Всероссийского турнира по адаптивному хоккею в Саранске

Соревнования проводились в четвёртый раз и собрали более 150 игроков из различных городов России, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород, Пензу, Самару и другие регионы.

Республиканский турнир по адаптивному хоккею "Прорыв. СуперГеройская лига" прошёл в Саранске на арене "Огарев Арена". Турнир организован некоммерческой организацией "Больше чем спорт" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, Федерации адаптивного хоккея России, министерства спорта Республики Мордовия и Федерации хоккея. Основная цель проекта — поддержать физическую реабилитацию и социализацию детей и подростков с особыми потребностями.

Соревнования проводились в четвёртый раз и собрали более 150 игроков из различных городов России, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород, Пензу, Самару и другие регионы. Команда из Петербурга, в состав которой вошла первокурсница Института физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена Вероника Москалева, показала высокий класс под руководством опытного наставника, преподавателя кафедры физического воспитания вуза Андрея Иванова.

Уже с первых встреч стало очевидно, что петербургская команда настроена исключительно серьёзно. Первый игровой день завершился убедительной победой над соперниками "Сияжар" (со счётом 6:0) и "Медведи" (5:0). В финале команде пришлось встретиться с сильной сборной "Крылья Советов": основное время матча закончилось ничьей, но серия буллитов принесла победу петербургским игрокам.

Каждая секунда на льду стоила невероятных усилий, каждая смена — это высокая концентрация и полная самоотдача. Соперники были сильнейшими, и каждая игра давалась нелегко. Но наша команда — это настоящая семья. Мы чувствовали друг друга без слов, поддерживали в каждый момент и верили в общую победу Вероника Москалева, студентка 1 курса института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена

РГПУ им. А.И. Герцена, находящийся в ведении Минпросвещения России, объединяет более 50 студенческих спортивных коллективов, в которых участвуют около 1800 студентов. Университет ежегодно организует свыше 40 спортивных мероприятий, в которых принимает участие спортивный клуб "Пеликан" совместно с кафедрой физического воспитания и спортивно-массовой работы. Эти соревнования собирают более 3500 участников.

