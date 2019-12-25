Студенты получат поддержу стартапа выделит деньги студентам на стартап по быстрой зарядке электрокаров

Разработчики получат миллион рублей для реализации стартапа.

Финал конкурса студенческих стартапов EnergyHUB – startup competition завершился для команды выпускников ИТМО и ЛЭТИ победой. Молодые люди создали проект Powerplace – это интеллектуальный силовой модуль для станций быстрой зарядки электромобилей, сообщили в Смольном.

Проект получит миллион рублей от компании "Газпром нефть" и сообщества энергетических клубов петербургских вузов.

Второе место получил проект команды ButaCorp по производству бутанола из микроводорослей и стартап FoamPlastics с технологией получения пенопластов из бытовых пластиковых отходов. Они также получили денежные призы от партнеров проекта.

В жюри находились пять российских венчурных фондов. Всего в первом сезоне конкурса приняли участие 50 студенческих стартапов.

Отмтеим, что EnergyHUB – startup competition запустили для поддержки студенческого технологического предпринимательства. Проект планируют сделать ежегодным, старт второго сезона состоится во втором полугодии этого года.

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Фото: пресс-служба компании "Газпром нефть"