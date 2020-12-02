На Пироговской набережной появится "Водофон", чтобы слушать плеск волн

Обычно из-за шума на набережных совсем не слышно плеска воды.

На Пироговской набережной (напротив здания Военно-медицинской Академии) 29 мая в 14:00 откроется арт-объект "Водофон" Анны Мартыненко. Посещение – свободное.

"Водофон" – это специальный прибор, созданный для того, чтобы слушать плеск воды на шумных городских набережных. Арт-объект появился в рамках проекта Waterfront/Водная линия и был сделан победительницей Открытого Конкурса – Анной Мартыненко. Сначала проходили прогулки с переносной версией "Водофона" с местными жителями и заинтересованным горожанами. Для прогулок был разработан специальный маршрут с инструкциями: участники слушали воду, дорогу, деревья, птиц, вентиляцию и фиксировали услышанное.

Прийти послушать воду, которую обычно заглушает шум машин, можно 29 мая. На презентации можно задать вопросы самой художнице, куратору Дмитрию Пиликину и идеологу проекта Альбине Мотор.

В начале июня в Петербурге пройдет фестиваль современного кино стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Фото: организаторы