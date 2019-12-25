В Петербурге пройдет фестиваль современного кино стран Ближнего Востока и Северной Африки

С 4 по 6 июня в общественном пространстве "Севкабель Порт" пройдет серия бесплатных фестивальных кинопоказов Qatar Film Days.

В программу войдут 6 полнометражных и 8 короткометражных лент из Катара, Палестины, Марокко, Алжира и других стран региона, среди которых лауреаты и номинанты международных кинофестивалей.

Помимо показов гостей Qatar Film Days ждет полноценное погружение в культуру Востока. Арт-коллектив VOLNA преобразит пространство "Севкабель Порт" в шумную восточную площадь с гастрономическими хитами региона на фудкорте и ориентальными мотивами в диджей-сетах музыкантов. Также кинопоказы дополнит тематическая образовательная программа с дискуссионными панелями и лекциями.

Откроет фестивальные показы сатирическая драма "Газа, любовь моя" братьев-близнецов Нассер. Картина рассказывает о пожилом рыбаке, тайно влюбленном в овдовевшую портниху, и его неожиданном улове, который вызывает круговорот трагикомических событий. После показов на кинофестивалях в Торонто и Венеции, Палестина выдвинула фильм на "Оскар".

Фото: предоставлено организаторами