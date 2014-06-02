Студент из Германии показал способность менять размер зрачков по желанию

Ранее это считалось невозможным.

В Германии 23-летний молодой человек показал способность менять размер зрачков по желанию. Ранее ученые считали, что это невозможно, потому что процесс сужения зрачков полностью автоматический. Статья была опубликована в журнале International Journal of Psychophysiology.

Студент отметил, что такую способность у себя он заметил еще в детском возрасте. Сужение зрачка он охарактеризовал как напряжение, а расширение – как расслабление.

Он объяснил, что управлять диаметром зрачка может благодаря представлению темной или светлой комнаты. Самый широкий показатель его зрачков — 2,4 миллиметра, а самый узкий — 0,88 миллиметров.

Ранее мы писали, что для "Росатома" в 2022 году заложат еще два ледокола типа "Арктика.

Фото: pixabay