Строительство участка коричневой линии метро в Петербурге продлили до конца 2026 года

Разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метро продлено до конца 2026 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Госстройнадзора. В рамках проекта ведется строительство вестибюлей станций "Юго-Западная" и "Путиловская", эвакуационного выхода шахты, а также пяти вентиляционных киосков.
Ранее разрешение уже продлевали в мае 2023 года. Тогда планировалось завершить работы до 30 сентября 2024 года.
Ранее на коричневой ветке метро наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий щит "Вера".
Фото: АО "МССС"
