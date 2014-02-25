Строительство участка коричневой линии метро в Петербурге продлили до конца 2026 года

Метро в Красносельском районе Петербурга не откроют в срок.

Разрешение на строительство вестибюлей и объектов Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге продлено до 31 декабря 2026 года, сообщает Госстройнадзор.

Разрешение на строительство участка Красносельско-Калининской линии метро продлено до конца 2026 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Госстройнадзора. В рамках проекта ведется строительство вестибюлей станций "Юго-Западная" и "Путиловская", эвакуационного выхода шахты, а также пяти вентиляционных киосков.

Ранее разрешение уже продлевали в мае 2023 года. Тогда планировалось завершить работы до 30 сентября 2024 года.

Ранее на коричневой ветке метро наполовину смонтировали новый тоннелепроходческий щит "Вера".

Фото: АО "МССС"