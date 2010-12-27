Строительство детских садов и школ в трех районах Петербурга завершат до конца 2019 года

Строительство и реконструкция социальных объектов ведется в Петродворцовом, Красносельском и Фрунзенском районах.

Вице-губернатор Николай Линченко провел рабочее выездное совещание по строящимся объектам социальной инфраструктуры в трех районах Петербурга. Почти все здания готовы более, чем на 50%, сообщила пресс-служба правительства города.

Планируется, что через три месяца завершится строительство поликлиники №64 для взрослых и детей на Львовской улице в поселке Стрельна. Медицинское учреждение рассчитано на 340 посетителей в смену. На данный момент ведутся отделочные работы, работы по остекленению и внутренним и наружным инженерным сетям.

Общеобразовательная школа на Российском бульваре, 4/2 литера А готова на 48%. Реконструкцию собирались завершить до конца 2019 года, однако во время строительства обнаружили расхождение между результатами инженерных изысканий и реальным состоянием водо-насыщенности грунтов. Проектную документацию пришлось корректировать и повторно проходить экспертную оценку.

Лучше ситуация обстоит с детским садом на улице Летчика Пилютова, 13, корпус 2, литера А. Работы планируют закончить через 2,5 месяца, объект на 220 мест готов на 65%. В такой же степени готовности находится детский сад на 160 мест на Южном шоссе, участок 7. Рядом с ним появится школа на участке 9 для 825 учеников, работы выполнили на 82%.

Еще один объект - детский сад на улице Олеко Дундича, 20, корпус 2, литера А. Здание было готово на 70%, однако во время обследования места присоединения дошкольного учреждения к тепловой сети выявили ошибки. Сейчас "Теплосеть Санкт-Петербурга" повторно согласовывает документацию. Ранее Piter.TV написал о том, что по этому адресу вырубаются деревья, что обеспокоило местных жителей.

Фото: Ольга Перегудина / соцсети