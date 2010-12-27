В Ленобласти завершили строительство кофейного завода

Открытие намечено на начала декабря.

Во Всеволожском районе Ленобласти достроили завод по производству растворимого кофе. Его откроют 3 декабря, сообщила "Фонтанка.ру".

Завод расположился на территории индустриального парка "Уткина заводь". Группа компаний "Орими Трейд" вложила в предприятие около 7 млрд рублей.

У организации уже есть несколько кофейных заводов: два в Петербурге и один в Ленобласти. Также компания специализируется на производстве чая.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в 2020 году появится завод по производству сыров.

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