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В Ленобласти завершили строительство кофейного завода
Сегодня, 19:58
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nadezhda_sib

В Ленобласти завершили строительство кофейного завода

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Открытие намечено на начала декабря.

Во Всеволожском районе Ленобласти достроили завод по производству растворимого кофе. Его откроют 3 декабря, сообщила "Фонтанка.ру".

Завод расположился на территории индустриального парка "Уткина заводь". Группа компаний "Орими Трейд" вложила в предприятие около 7 млрд рублей. 

У организации уже есть несколько кофейных заводов: два в Петербурге и один в Ленобласти. Также компания специализируется на производстве чая. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в 2020 году появится завод по производству сыров. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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