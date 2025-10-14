На Большом Смоленском мосту завершен монтаж противовесных блоков для разводного пролёта

Монтаж завершили на ключевой шестой опоре.

Строительство Большого Смоленского моста идёт полным ходом. Работы в разгаре: на ключевой шестой опоре завершен монтаж противовесных блоков для будущего разводного пролёта. Также идет армирование и бетонирование внутренних помещений.

Параллельно строители монтируют временные конструкции для устройства пролета между шестой и седьмой опорами. Не отстает и пятая опора, где сейчас бетонируют боковые технические помещения. На сегодня уже смонтировано более 6 тысяч тонн металлоконструкций пролётов из запланированных 9 тысяч.

Особое внимание уделяется сборке самого разводного пролёта, который займет место между пятой и шестой опорами. Его сборка на левом берегу Невы близка к завершению. После окончания навигации в 2025 году строители приступят к его транспортировке и установке на проектную позицию.

На Большом Смоленском мосту в июле установили первые четыре гидроцилиндра, являющихся важнейшими элементами механизма предстоящего подъёма разводного пролёта.

Видео: КРТИ