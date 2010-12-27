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В Петербурге нарисовали ребус, посвященный муниципальным выборам
Сегодня, 13:12
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Rybka123

В Петербурге нарисовали ребус, посвященный муниципальным выборам

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"Это загадка, которая заставляет усомниться в реальности нашего права выбора"

В среду, 3 июля, уличный художник Леша Бурстон представил свою новую работу под названием "Ребус". Художник посвятил ее правительству Петербурга, поэтому нарисовал арт-объект в саду на Смольном проспекте.

Как отметил сам автор, работа сделана на тему выборов в муниципальных округах и "фантастических сложностях", с которыми кандидаты столкнулись при подаче документов в избирательные комиссии. 

"Ребус" довольно прост, но тем не менее правительство города так и не может его решить. Это загадка, которая заставляет усомниться в реальности нашего права выбора,
–написал Бурстон

Ранее Piter.TV опубликовал эксклюзивное интервью с художником, где Леша Бурстон поделился своим мнением о возможном законе по легализации граффити и стрит-арта в Петербурге.

 

Фото: vk.com/burstonelink

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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