Страшные кадры из Франции: Поезд разорвал пополам автобус со школьниками

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" в связи с крупным ДТП, в котором погибло по меньшей мере четыре человека, двое их них дети.

Жуткая авария произошла на юго-востоке Франции возле города Перпиньян. Автобус со школьниками 13-17 лет выехал на переезд перед мчащимся скоростным поездом.

Сообщается, что автобус, в котором было 20 детей и несколько взрослых, выехал на железнодорожный переезд, когда шлагбаум был уже опущен. Поезд буквально разорвал автобус на две части. В результате ДТП погибли мере 4 человека, двое из них дети. Более 10 человек получили травмы различной тяжести. Точное количество пострадавших в этой страшной аварии пока не названо.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в аварии.

Все мои мысли с жертвами этого страшного инцидента со школьным автобусом и их семьями. Полная государственная мобилизация для оказания им помощи. Эммануэль Макрон

Видео: Facebook/France Bleu Roussillon