Страшная авария под Уфой: Джип сбил мотоциклиста насмерть и сгорел

В сети опубликовано видео с места смертельной аварии на трассе М5.

Сегодня днем, 22 сентября, на трассе М 5 возле на повороте на Юматово произошла смертельная авария с участием внедорожника и мотоцикла.

На автодороге под Уфой внедорожник с номерами 70го региона протаранил мотоцикл, после чего сам моментально вспыхнул. Мотоциклист погиб от полученных травм на месте аварии. В социальных сетях под размещенным видео с места аварии очевидцы сообщают, что в машине была женщина и пассажиры, Сработали подушки безопасности, и никто не пострадал. Все успели самостоятельно выбраться из автомобиля.

Сведения о причинах аварии от очевидцев разняться. Кто-то говорит, что мотоцикл стоял на обочине, а кто-то сообщает, что мотоциклист делал разворот на трассе не по правилам, и его снес внедорожник.

ГИБДД предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/Наиль Байназаров