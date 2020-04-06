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Странное ДТП на набережной Макарова попало на видео

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Водитель остался жив.

Легковой автомобиль врезался в дерево на набережной Макарова. Видео с момента ДТП попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел 6-го апреля в 19:07 по адресу набережная Макарова, 34. По неизвестным причинам машина выехала за пределы проезжей части и влетела в дерево. В результате аварии автомобиль задымился. О пострадавших не сообщается. Водитель отказался от оформления ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге загорелся ангар с фасованным углем

Видео: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 22:43

Удивляет реакция прохожих. Ааааааа, дистанция же должна быть

 

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