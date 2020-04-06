Странное ДТП на набережной Макарова попало на видео

Водитель остался жив.

Легковой автомобиль врезался в дерево на набережной Макарова. Видео с момента ДТП попало в распоряжение Piter.TV.

Инцидент произошел 6-го апреля в 19:07 по адресу набережная Макарова, 34. По неизвестным причинам машина выехала за пределы проезжей части и влетела в дерево. В результате аварии автомобиль задымился. О пострадавших не сообщается. Водитель отказался от оформления ДТП.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге загорелся ангар с фасованным углем.

Видео: Piter.TV