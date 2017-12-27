Странный ролик Минлесхоза Оренбургской области с распитием алкоголя и стриптизом вызвал скандал и увольнение чиновников

Вокруг появившегося видео от министерства лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области вызвал скандал. Чиновник незамедлительно уволили.

На днях в интернете появился видеоролик, который был снят Министром лесхоза и его заместителями. В начале ролика было указано, что видео было снято в рабочее время, на рабочем месте и использовалась служебная техника.

Подразумевалось, что этот клип в шутливой форме покажет будни Министерства. В этом клипе чиновники пили водку и пиво, показывали стриптиз у шеста, переодевались в женские костюмы. Сюжет ролика незамысловат: в Министерство от губернатора поступило указание усилить внутренний туризм, чтобы в дальнейшем привлечь иностранных инвесторов. И тут чиновники Министерства пускаются во все тяжкие, чтобы завлечь туристов.

После просмотра первых секунд видео губернатор уволил всех "актеров". Большинству простого народа ролик понравился. Многие отметили, что чиновники в гипертрофированной форме показали российскую действительность: "Ну нормальный ролик. А начальству правда глаза режет?","Так им благодарность надо было объявлять, а не увольнять. Ведь правду показали, в этом вся суть государственной службы. Все это знают". Другие, как и начальство не оценили "творчество" Министра и его замов, назвав это позором.

C какой целью снималось данное видео, и на что рассчитывали актеры неизвестно. Аккаунт, на котором был первоначально размещен этот клип, удален, но видео успело разлететься по социальным сетям, новостным лентам.

Видео: YouTube/