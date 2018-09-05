Спектакль "Странная миссис Сэвидж"

Постановку покажут 30 августа в Театре на Литейном. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В Театре "На Литейном" в роли миссис Сэвидж на сцену выйдет народная артистка России Татьяна Ткач. Главная героиня попала в сумасшедший дом, куда поместили и ее приемных детей. Дети развращены деньгами и им непонятно желание матери делать людей счастливыми. В лечебнице героиня встречается с другими пациентами, во время диалога с которыми она понимает, что мир "немного ненормальных людей" намного лучше. Миссис Сэвидж вернется в обычный мир, котором будет творить добро. Злые люди не победят!

Фото: ВКонтакте / Театр на Литейном