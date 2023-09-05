Актер объяснил, что делал в больнице.

Российский актер Юррий Стоянов опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала Mash. Он пояснил, что действительно находился в больнице, но с целью сдачи анализов. Он напомнил СМИ о том, что послезавтра должен присутствовать на фестивале в городе Сочи. Дополнительно супруга 66-летнего народного артиста отметила в комментарии для телеканала "360" о том, что с ее мужем сейчас все в порядке.

Это ежегодная элементарная процедура, занимает вся история шесть часов от силы, вот и все. Минут через 30-40 заберу, уже уезжаю домой. Мой голос похож на человека, который себя плохо чувствует? Юрий Стоянов в комментарий телеканалу "360"

Ранее пресса написала о том, что у мужчины диагностировали "гипертоническую болезнь с высоким риском развития осложнений". Telegram-канал Baza отметил, что Юрий Стоянов жаловался врачам на головные боли и ему требуется постоянное лечение медицинскими препаратами. В СМИ говорили о том, что артист оказался на госпитализации с утра 4 сентября.

Вышел трейлер сериала "Трепачи" с актерским дуэтом Калюжного и Стоянова.

Фото и видео: Telegram / Mash