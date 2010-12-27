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На Ждановской набережной обновили стенку и провели дорожные работы
Сегодня, 17:57
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nadezhda_sib

На Ждановской набережной обновили стенку и провели дорожные работы

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Ремонт длился почти год.

На Ждановской набережной закончили капитальный ремонт стенки, сообщила 28 августа пресс-служба СПб ГУП "Мостотрест". Работы начались в сентябре 2018 года. 

На набережной полностью заменили конструкции стенки набережной, отреставрировали гранитные тумбы, усилили свайное основание, установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой. Кроме того, рабочие произвели дорожные работы и уложили на тротуаре новый асфальтобетон.

Ограничения движения на проезжей части от Офицерского переулка до Малого проспекта П.С сняли, также открыт проход пешеходов по тротуару. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в рамках эксперимента ремонтируют дороги по новой технологии

Фото: mostotrest-spb.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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