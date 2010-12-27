На Ждановской набережной обновили стенку и провели дорожные работы

Ремонт длился почти год.

На Ждановской набережной закончили капитальный ремонт стенки, сообщила 28 августа пресс-служба СПб ГУП "Мостотрест". Работы начались в сентябре 2018 года.

На набережной полностью заменили конструкции стенки набережной, отреставрировали гранитные тумбы, усилили свайное основание, установили новые навесные блоки с гранитной облицовкой. Кроме того, рабочие произвели дорожные работы и уложили на тротуаре новый асфальтобетон.

Ограничения движения на проезжей части от Офицерского переулка до Малого проспекта П.С сняли, также открыт проход пешеходов по тротуару.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти в рамках эксперимента ремонтируют дороги по новой технологии.

Фото: mostotrest-spb.ru