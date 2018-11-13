Стэн Ли: причины смерти автора Человека-паука, Халка и Железного человека

Накануне на 69-ом году жизни ушел из жизни культовый создатель многих героев из комиксов.

Причины смерти Стэна Ли

Стали известны причины смерти автора самых известных супергероев вселенной Marvel Стэна Ли. По информации от лечащих медиков 95-летнего американца, к летальному исходу привели естественные причины. Сведения подтвердила дочь покойного. Об этом женщина написала в собственном аккаунте в социальных сетях.

Последние несколько лет Стэн Ли боролся с тяжелыми болезнями. Недавно от перенес пневмонию. Однако, точный диагноз, который довел пациента до гибели, врачи не разглашают.

Отметим, что с 2016 года Ли частично лишился зрения, поэтому оказался не способен больше читать и писать. Также известно, что самочувствие автора многих известных супергероев ухудшилась после смерти его супруги Джоан в прошлом году. Вместе с женой Стэн Ли счастливо прожил 69 лет. Однако, в феврале 2017 года врачам все же удалось стабилизировать состояние пациента. несмотря на серьезные проблемы с сердцем, его выписали из больничной палаты.

Также здоровье Ли подкосили многочисленные судебные тяжбы. Несколько сиделок обвинили автора в неподобающем поведении. Сам Ли все отрицал.

Биография Стэна Ли

Писатель Стэнли Либер (настоящее время гения) родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. С детства мальчик обожал читать комикса, а в возрасте 17 лет Стэн устроился на студию Marvel в качестве помощника художника. Гораздо позже Ли добился места президента компании и кресла председателя совета директоров.

Напомним, что Стэн Ли является создателем Человека-паука, Халка, Доктора Стренджа, Тора, Железного человека и других персонажей комиксов. Он часто появлялся в фильмах, созданных по вселенной Marvel. В каждой картине у Ли была эпизодическая роль. Он также появился в мультиплицированном образе в одной из серий "Симпсонов".

Что же дальше?

В будущем поклонники творчества Стэна Ли все же смогут увидеть несколько еще не вышедших работ мастера. Сейчас в разработке киностудий находятся три кинокартины, в съемках которых принял участие американец. На большом экране зрители смогут в последний раз увидеть Ли в фильмах "Мстители 4", "Капитан Марвел" и "Человеке-пауке: Вдали от дома".

Соболезнования семье погибшего выразили многие известные личности: от представителей кинокомпаний и студий комиксов, до актеров и ученых.

Видео:гикнутые/YouTube

Фото: Instagram, гикнутые/YouTube