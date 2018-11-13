Стэн Ли: причины смерти автора Человека-паука, Халка и Железного человека

Причины смерти Стэна Ли
Стали известны причины смерти автора самых известных супергероев вселенной Marvel Стэна Ли. По информации от лечащих медиков 95-летнего американца, к летальному исходу привели естественные причины. Сведения подтвердила дочь покойного. Об этом женщина написала в собственном аккаунте в социальных сетях.
Последние несколько лет Стэн Ли боролся с тяжелыми болезнями. Недавно от перенес пневмонию. Однако, точный диагноз, который довел пациента до гибели, врачи не разглашают.
Отметим, что с 2016 года Ли частично лишился зрения, поэтому оказался не способен больше читать и писать. Также известно, что самочувствие автора многих известных супергероев ухудшилась после смерти его супруги Джоан в прошлом году. Вместе с женой Стэн Ли счастливо прожил 69 лет. Однако, в феврале 2017 года врачам все же удалось стабилизировать состояние пациента. несмотря на серьезные проблемы с сердцем, его выписали из больничной палаты.
Также здоровье Ли подкосили многочисленные судебные тяжбы. Несколько сиделок обвинили автора в неподобающем поведении. Сам Ли все отрицал.
Биография Стэна Ли
Писатель Стэнли Либер (настоящее время гения) родился 28 декабря 1922 года в Нью-Йорке. С детства мальчик обожал читать комикса, а в возрасте 17 лет Стэн устроился на студию Marvel в качестве помощника художника. Гораздо позже Ли добился места президента компании и кресла председателя совета директоров.
Напомним, что Стэн Ли является создателем Человека-паука, Халка, Доктора Стренджа, Тора, Железного человека и других персонажей комиксов. Он часто появлялся в фильмах, созданных по вселенной Marvel. В каждой картине у Ли была эпизодическая роль. Он также появился в мультиплицированном образе в одной из серий "Симпсонов".
Что же дальше?
В будущем поклонники творчества Стэна Ли все же смогут увидеть несколько еще не вышедших работ мастера. Сейчас в разработке киностудий находятся три кинокартины, в съемках которых принял участие американец. На большом экране зрители смогут в последний раз увидеть Ли в фильмах "Мстители 4", "Капитан Марвел" и "Человеке-пауке: Вдали от дома".
Соболезнования семье погибшего выразили многие известные личности: от представителей кинокомпаний и студий комиксов, до актеров и ученых.
Видео:гикнутые/YouTube
Фото: Instagram, гикнутые/YouTube