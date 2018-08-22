Ставропольский судья ушел в отставку из-за видео в стиле "ню" посреди города

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, на котором человек похожий на судью снимает на видео девушку в одних каблуках.

На Ставрополье прогремел скандал, после того, как рунет облетело видео с обнаженной девушкой в магазине на автозаправке.

На опубликованных кадрах видео с камер наблюдения видно, что мужчина, похожий на судью Юрия Макарова выходит из белого внедорожника. Затем он помогает выйти из авто своей спутнице. Они о чем-то переговариваются, а затем пара заходит в магазин. Девушка покупает бутылку алкоголя, мужчина снимает спутницу на видео. Все бы ничего, но на молодой блондинке только туфли на высоких каблуках.

Вскоре появилась информация, что Юрий Макаров подал в отставку. Его просьбу удовлетворили.

Видео и фото: MDK