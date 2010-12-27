Старейший подводник России Юлий Ксюнин ушел из жизни в 105 лет

Мужчина имеет множество наград: орден Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многие другие.

В понедельник, 26 августа, скончался ветеран Великой Отечественной войны, подводник России Юлий Ксюнин, сообщил "78.ru".

Мужчине было 105 лет. Юлий Ксюнин родился 10 февраля 1914 года в Томске. В 1939 году он окончил Высшее военно-морское училище им. Ф.Э.Дзержинского, после чего стал работать на подводных лодках в Тихоокеанском флоте инженером-механиком.

Во время Великой Отечественной войны он был помощником начальника учебного отделения в учебном отряде подводного плавания. С 1951 года Ксюнин стал военным представителем Главного управления кораблестроения Военно-морского флота в Ярославле, Красноярке и ГДР.

С 1960 года подводник был уволен в запас и начал вести преподавательскую и общественную деятельность.

На счету Юлия Ксюнина множество наград - орден Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль к ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медаль "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и "За победу над Японией".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что умер народный артист России Виталий Логвиновский.

Фото: tambov.gov.ru