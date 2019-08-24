Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Актер был известен своими ролями Наполеона, Ивана Грозного и классических русских комедий.

На 79-ом году жизни скончался народный артист России Виталий Логвиновский. Об этом сообщил Калужский областной драматический театр.

Причина смерти актера не уточняется. Дата и место прощании будут известны позднее.

Виталий Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Виталий Степанович неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии. Так, одной из самых удачных ролей в карьере актера стала роль Скапена в комедии Мольера,

- говорится в сообщении театра

В 1965 году Логвиновский окончил ГИТИС. С 1974 года работал в Калужском драмтеатре. Помимо театра актер также играл в кино. Он снялся в фильме "Ворошиловский стрелок" и сериале "Цыганочка с выходом". В 2006 году был удостоен звания народный артист России.

Фото:teatrkaluga.ru