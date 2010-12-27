Станцию метро "Площадь Александра Невского" проверяли более получаса 

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В четверг, 1в марта, станция метро "Площадь Александра Невского" была закрыта для пассажиров на вход и выход почти на тридцать минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 18:20, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 18:57. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

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