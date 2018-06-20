Станцию метро "Петроградская" закрыли в час-пик из-за бесхоза 

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

Во вторник, 9 апреля, станцию метро "Петроградская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход. Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 19-19 ст.Петроградская закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета. сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно. Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

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Фото: Piter.TV, дтп и чп петербург/вк