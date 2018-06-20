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Станцию метро "Петроградская" закрыли в час-пик из-за бесхоза 
Сегодня, 19:38
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IRINA_CHALKINA

Станцию метро "Петроградская" закрыли в час-пик из-за бесхоза 

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Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.

Во вторник, 9 апреля,  станцию метро "Петроградская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.  Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

В 19-19 ст.Петроградская закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета.

сказано в сообщении

Сколько продлится проверка, пока что неизвестно.  Пассажирам предлагают добираться на наземном транспорте.

 

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге посетителей кинотеатра в ТРК "Европолис" искусали клопы 

Фото: Piter.TV, дтп и чп петербург/вк

 

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Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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