Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию метро "Маяковская" закрыли на вход.

Станцию метро "Маяковская" закрыли на вход. эскалатор закрыли для пассажиров в 18.08. Пройти к поездам можно через смежную станцию "Площадь Восстания". Ограничения совпали с вечерним час пиком. Пассажирам приходится идти несколько кварталов до соседней станции.

Причину ограничений в пресс-службе метрополитена не называют. Возможно. это бесхозный предмет. Тогда станция будет закрыта на время его проверки.

Накануне Piter.tv сообщал, что метро "Площадь Александра Невского" закрыто. Также во вторник, 26 сентября, в переходе на "Технологическом институте" нашли бесхозный предмет.