В переходе на "Технологическом институте" нашли бесхозный предмет

Вечером 26 сентября переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" закрыли. Причина - бесхозный предмет.

Как сообщает пресс-служба "ГУП Петербургский метрополитен" переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" закрыли вечером 26 сентября. Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.



Переход стал недоступен для пассажиров в 18.52.



На станции проводится проверка.