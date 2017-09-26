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В переходе на "Технологическом институте" нашли бесхозный предмет

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Вечером 26 сентября переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" закрыли. Причина - бесхозный предмет.

Как сообщает пресс-служба "ГУП Петербургский метрополитен" переход между станциями "Технологический институт - 1" и "Технологический институт - 2" закрыли вечером 26 сентября. Причиной закрытия станции стал бесхозный предмет.

Переход стал недоступен для пассажиров в 18.52.

На станции проводится проверка.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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