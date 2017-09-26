Метро "Площадь Александра Невского" закрыто

Вечером, 26 сентября станция метро "Площадь Александра Невского - 1" и переход на станцию "Площадь Александра Невского - 2" закрылись из-за бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", станция метро "Площадь Александра Невского - 1" и переход на станцию "Площадь Александра Невского - 2" закрылись. Причина - бесхозный предмет.



Станция стала недоступна для пассажиров в 20.42.



На станции проводится проверка.