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Метро "Площадь Александра Невского" закрыто

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Вечером, 26 сентября станция метро "Площадь Александра Невского - 1" и переход на станцию "Площадь Александра Невского - 2" закрылись из-за бесхозного предмета.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен", станция метро "Площадь Александра Невского - 1" и переход на станцию "Площадь Александра Невского - 2" закрылись. Причина - бесхозный предмет.

Станция стала недоступна для пассажиров в 20.42.

На станции проводится проверка.

Теги: метро спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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