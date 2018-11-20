Станцию метро "Беговую" проверяли больше часа

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В четверг, 7 февраля, станция метро "Беговая" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение 1 часа 7 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 19:07, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 20:14. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом.В данный момент метро работает в штатном режиме.

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