Петербуржец сел на 1,5 год за то, что прокатил полицейского на капоте автомобиля

Мужчина не самым адекватным образом отреагировал на просьбу предоставить документы.

В Петербурге вынесли обвинительный приговор в отношении 26-летннго молодого человека, который, будучи пьяным за рулем, прокатил на капоте своего автомобиля сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Столицы.

Напомним, что инцидент случился осенью прошлого года на набережной канала Грибоедова. Сотрудники ДПС остановили автомобиль "Лада Приора", за рулем которого находился 26-летний молодой человек. Мужчина не самым адекватным образом отреагировал на просьбу предоставить документы, и совершил наезд на одного из сотрудников, провез его на капоте, а потом скрылся. Позже правонарушителя задержали у первого дома по Торговому переулку. Пострадавшего же с ушибами и кровоподтеками доставили в больницу.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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Фото: Piter.TV