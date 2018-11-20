Вечерняя "Ласточка" из Выборга задержалась из-за "Аллегро"

Поезд стартовал на 20 минут позже.

Вечерняя "Ласточка" по маршруту Выборг - Петербург стартовала с серьезной задержкой. Поезд выехал на 20 минут позже намеченного. Отправка состоялась в 19.00 вместо положенного 18.40 по расписанию. Канал Piter.TV публикует видео-подтверждение этого факта.

Все это время скоростной поезд ожидал, когда по железнодорожному узлу проедет русско-финский поезд "Аллегро". По маршруту он проезжает Выборг раньше "Ласточки", однако в этот раз сильно задержался. По предварительным данным, это произошло из-за сильного снегопада в регионе.