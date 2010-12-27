Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход и выход

В вестибюле исследуют забытый предмет.

3 апреля, в годовщину теракта в петербургском метрополитене, на проверку закрыли "Ломоносовскую". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Известно, что всех пассажиров попросили покинуть станцию в 15:25. Причинной закрытия стал бесхозный предмет, который обнаружили в вестибюле.

Поезда следуют без остановки. Люди дожидаются открытия на улице и на соседних станциях. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что жители "Девяткино" столпились у метро, которое закрыли из-за бесхозного предмета. Метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Подземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.