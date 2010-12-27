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Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход и выход
Сегодня, 15:48
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nadiputintseva
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Станция метро "Ломоносовская" закрыта на вход и выход

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В вестибюле исследуют забытый предмет.

3 апреля, в годовщину теракта в петербургском метрополитене, на проверку закрыли "Ломоносовскую". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Известно, что всех пассажиров попросили покинуть станцию в 15:25. Причинной закрытия стал бесхозный предмет, который обнаружили в вестибюле. 

Поезда следуют без остановки. Люди дожидаются открытия на улице и на соседних станциях. Подробности случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что жители "Девяткино" столпились у метро, которое закрыли из-за бесхозного предмета. Метрополитен активно борется с забывчивыми петербуржцами. Службы метро регулярно напоминают о правилах пользования транспортом. Подземка создала серию комиксов, которые можно посмотреть тут.

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Теги: закрыта на вход и выход , метро ломоносовская закрыта , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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