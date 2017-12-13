Со станции метро "Дыбенко" эвакуировали пассажиров

На платформе нашли бесхозный предмет.

За первую половину 12 февраля в Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход третью по счету станцию метрополитена. На этот раз поезда следуют по оранжевой ветке только до "Проспекта Большевиков", так как станцию "Дыбенко" закрыли на проверку.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, пассажиров эвакуировали в 12:49 после того как полицейские обнаружили на платформе бесхозный предмет. В 13:08 службы проинформировали, что "Дыбенко" работает в прежнем режиме.

Также, в результате проверки, опасных предметов не обнаружили на "Спасской". Ее открыли в 12:34.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что "Cпасскую" закрыли на вход и выход.